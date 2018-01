Lynn blev født med to køn: Det tog mig 20 år at blive fri for skam

Tyskland er på vej til at indføre et tredje køn, og det glæder den 33-årige Lynn fra Berlin. Først som voksen fandt hun ud af, at hun er født tvekønnet, men at lægerne bortopererede det ene køn. Hendes opvækst har været præget af selvhad, selvmordsforsøg og en grundlæggende følelse af ikke at passe ind

Da Lynn var ni år, anede hun bogstaveligt talt ikke, hvor hun hørte til. Da den lille pige en dag skulle i svømmehallen i den tyske by Augsburg, var der noget i hende, der sagde, at hun hørte til i mændenes omklædningsrum. Det føltes mest naturligt. Hun gik derind, og hun husker, hvordan mændene kiggede underligt efter hende, indtil en ældre herre bøjede sig over hende og sagde ”du hører vist ikke til her”. Rødmende gik hun over til kvindernes omklædningsrum, men den korthårede pige med det runde, drengede ansigt blev her mødt af de samme skeptiske blikke som hos mændene. En kvinde bad hende pænt om at skifte i en af de separate båse.