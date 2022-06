25 er døde, og over fire millioner er tvunget fra deres hjem på grund af monsun i lavtliggende Bangladesh.

Lynnedslag dræber flere under voldsom monsun i Bangladesh

Det sydasiatiske land Bangladesh er blevet ramt af voldsom monsunregn, der har oversvømmet store områder, dræbt flere og fordrevet millioner.

Mindst 25 personer meldes omkommet den seneste uges tid.

21 af dem - herunder tre børn - skal være blevet dræbt som følge af lynnedslag. Det oplyser embedsfolk fra politiet til nyhedsbureauet AFP.

Derudover er fire døde, efter at et jordskred ramte deres hjem.

Oversvømmelser er ikke et usædvanligt problem i det lavtliggende Bangladesh. Ifølge eksperter har klimaforandringer dog betydet, at de bliver både mere hyppige, voldsomme og uforudsigelige.

Over fire millioner personer er blevet fordrevet fra deres hjem under oversvømmelserne. Blandt dem er Asma Akter, som AFP har talt med:

- Vandstanden steg så hurtigt, at vi ikke kunne tage nogen af vores ting med. Hvordan kan man lave mad, når alt ligger under vand?

Kvinden siger, at hun og hendes familie ikke har fået noget at spise i to døgn.

Flere skoler er blevet omdannet til tilflugtssteder rundt om i Bangladesh.

- Hele landsbyen lå under vand tidligt fredag, og vi var alle sammen strandede, siger 23-årige Lokman, der bor i kystbyen Companyganj.

- Efter at have ventet hele dagen på taget af vores hjem, var der en nabo, der reddede os i en hjemmelavet båd. Min mor siger, at hun aldrig har set lignende oversvømmelser, lyder det.

Oversvømmelserne er blevet værre lørdag morgen, siger Mosharraf Hossain. Han er administrationschef i Sylhet-regionen i det nordøstlige Bangladesh.

- Situationen er slem. Over fire millioner er strandet på grund af oversvømmelserne, lyder det fra Mosharraf Hossain ifølge AFP.

Han tilføjer, at stort set hele Sylhet-regionen er uden strøm.

Bangladesh ligger øst for Indien og har omkring 165 millioner indbyggere.

/ritzau/