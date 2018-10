Højreprofil står til klar sejr i første valgrunde i Brasilien

Den tidligere kaptajn Jair Bolsonaro er mere end 20 procentpoint foran sin nærmeste rival, viser optællinger.

Det brasilianske præsidentvalg skal efter al sandsynlighed afgøres i en anden og afgørende valgrunde sidst i oktober.

Valgstedsmålinger og foreløbige optællinger viser således, at ingen af kandidaterne får de nødvendige 50 procent af stemmerne for at afgøre valget i første runde.

Med 68 procent af stemmerne talt op står Jair Bolsonaro, der repræsenterer den yderste højrefløj, til 46 procent af stemmerne efter søndagens valg.

Dermed ligner han en klar vinder af første runde, da hans nærmeste rival, Arbejderpartiets Fernando Haddad, kun har opbakning fra 25 procent af vælgerne.

Meget af Haddads opbakning kommer fra Brasiliens nordligste egne, som historisk er langsommere til at indberette valgresultater. Derfor kan det endelige resultat vise sig at afvige fra de foreløbige optællinger.

En valgstedsmåling blandt 30.000 vælgere viser, at Bolsonaro vil vinde med 45 procent af stemmerne, mens Fernando Haddad vil få 28 procent.

Opbakningen til den 63-årige Bolsonaro ser dermed ud til at overgå alle målinger op til valget.

I den seneste måling inden valget lå han således til opbakning fra 36 procent af vælgerne.

Den 63-årige Jair Bolsonaro er tidligere kaptajn i hæren. Han er berygtet for at svine kvinder og homoseksuelle til og for at fremsætte racistiske kommentarer om sorte.

Han er en stor beundrer af det tidligere militærstyre fra 1964 til 1985.

Bolsonaros pludselige opstigen bunder i frustration over de traditionelle politikere, det store økonomiske tilbageslag, landet oplever, og den enorme korruption.

Det har også hjulpet ham, at han har lovet at bruge jernnæven over for den kriminalitet, der hærger store dele af Brasilien.

/ritzau/