Måling: Højrefløjskandidat står til sejr i Brasilien

Den stærkt højreorienterede Jair Bolsonaro bliver ifølge valgstedsmålinger Brasiliens næste præsident.

Højrefløjskandidaten Jair Bolsonaro får ifølge valgstedsmålinger 56 procent af stemmerne ved anden runde af det brasilianske præsidentvalg.

Bolsonaro var oppe imod Arbejderpartiets Fernando Haddad ved den afgørende valgrunde søndag.

I første valgrunde tidligere på måneden fik Bolsonaro over 46 procent af stemmerne, mens Haddad kun havde opbakning fra 28 procent af vælgerne.

Den 63-årige Jair Bolsonaro er tidligere kaptajn i hæren. Han er berygtet for at svine kvinder og homoseksuelle til og for at fremsætte racistiske kommentarer om sorte.

Fernando Haddad blev udpeget som Arbejderpartiets præsidentkandidat, da den ellers yderst populære ekspræsident Luiz Inacio Lula da Silva blev udelukket fra at stille op på grund af en korruptionsdom.

De sidste valgsteder i Brasilien lukkede klokken 23 dansk tid.

/ritzau/AFP