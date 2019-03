Måling: Komiker møder præsident i anden valgrunde i Ukraine

Flere valgstedsmålinger viser sejr til komiker ved Ukraines valg, mens præsidenten må nøjes med andenpladsen.

Komiker og aktivist Volodimir Zelenskij vinder første runde af præsidentvalget i Ukraine. Det viser flere valgstedsmålinger.

Zelenskij får ifølge en af målingerne 30,4 procent af stemmerne. Den siddende præsident, Petro Porosjenko, bliver nummer to med 17,8 procent, skriver Reuters.

Andre målinger fra ukrainske tv-stationer viser sammen placering og nogenlunde samme tal, skriver det russiske nyhedsbureau Tass.

Dermed tyder meget på, at det er komikeren og præsidenten, der skal mødes i den anden og afgørende valgrunde om tre uger.

Zelenskijs politiske erfaring begrænser sig til at have spillet præsident i et tv-show. Alligevel har han fået solid opbakning fra vælgerne i et land, hvor vælgerne er frustrerede over den udbredte korruption og en økonomi, der er gået i stå.

Den tidligere premierminister Julia Timosjenko, der blev set som en af favoritterne, da hun indledte sin valgkampagne lige efter nytår, har fået omkring 14,2 procent af stemmerne, viser valgstedsmålingerne.

Ukraines indenrigsministerium oplyser søndag aften på sin Facebook-side, at politiet har modtaget over 1600 klager over formodet valgsvindel.

Omkring 100 af klagerne handler om ulovlig kampagnevirksomhed, mens der er anmeldt omkring 30 forsøg på at bestikke vælgere eller ødelægge stemmesedler, skriver nyhedsbureauet dpa.

/ritzau/