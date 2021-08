Måling: Norge står foran magtskifte ved valg om to uger

Et politisk magtskifte kan være på vej i Norge, når der er valg om godt to uger. Det viser en meningsmåling lørdag. Ifølge målingen er det socialdemokratiske Arbeiterparti, som ledes af Jonas Gahr Støre, vælgernes favorit.

I valget mellem Jonas Gahr Støre, den nuværende statsminister Erna Solberg fra det konservative Høyre og Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum, ville 41 procent stemme på Jonas Gahr Støre, mens 35 procent ville stemme på Solberg.

Vedum har omkring 10 procent af vælgerne bag sig ifølge meningsmålingen, som er foretaget for dagbladet Verdens Gang.

Målingens resultat er næsten identisk med en lignende måling foretaget tidligere i denne måned.

Hvordan et regeringssamarbejde skal komme i stand er partierne uenige om.

Ifølge tidligere meningsmålinger kan Norge efter valget den 13. september få en flertalsregering, hvis Arbeiterpartiet danner regering med Senterpartiet (SP) og Sosialistisk Venstreparti (SV), skriver Aftenposten.

Denne konstellation støttes dog ikke af SP, som kun er villig til at indgå i et regeringssamarbejde med Arbeiterpartiet. Dette kan indebære, at Norge får en mindretalsregering.

I den nuværende regering under Solbjerg er Høyre sammen med midterpartierne Venstre og Kristelig Folkeparti.

Det indvandringskritiske Fremskrittspartiet (FrP) var tidligere med i Solbergs regering, men det trak sig ud i januar sidste år i protest mod, at de norske myndigheder hentede en kvinde og hendes to børn fra Syrien til Norge, efter at kvinden havde været gift med medlemmer af Islamisk Stat.

