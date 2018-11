Måling: Polens opposition vinder borgmesterposter

I Gdansk, Krakow og andre byer lykkedes det ikke regeringspartiet PiS at vinde borgmesterposter, viser måling.

Polens højreorienterede og EU-skeptiske regeringsparti, Lov- og Retfærdighedspartiet (PiS), ser ud til at tabe kampen om borgmesterposterne i flere byer, herunder Krakow og Gdansk.

Det viser en valgstedsmåling, efter valgstederne lukkede rundt om i Polen ved anden og afgørende valgrunde om fordeling af borgmesterposterne.

Oppositionen har også snuppet borgmesterposter i mindst tre andre af Polens vigtige byer.

I havnebyen Gdansk blev den siddende borgmester fra det største oppositionsparti, Borgerplatformen, genvalgt til en sjette embedsperiode. Han ser ifølge valgstedsmålinger ud til at få 65 procent af stemmerne mod 35 procent til PiS' kandidat.

Det samme skete i Krakow, hvor den mangeårige borgmester vandt over PiS-kandidaten med 65 procent af stemmerne.

I alt 649 byer og kommuner skulle holde endnu en valgrunde mellem de to kandidater, der fik flest stemmer ved første runde for to uger siden.

Selv om det kun er et lokalvalg, ses det som et fingerpeg om, hvor populært PiS er blandt vælgerne.

Partiet, der forsøger at fremme polsk patriotisme og traditionelle katolske værdier, er i det store hele populær blandt sine konservative kernevælgere.

Ved valget for to uger siden fik PiS alt i alt 34 procent af stemmerne, mens oppositionskoalitionen fik næsten 28 procent.

/ritzau/AP