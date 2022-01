Måling: Portugals socialister står til genvalg

Portugals regerende Socialistparti ser ud til at opnå genvalg. Det viser tre valgstedsmålinger, der er offentliggjort søndag aften klokken 21 dansk tid.

Regeringspartiet får ifølge målingerne mellem 37 og 42,5 procent af stemmerne.

Hvis Socialisterne ikke når op på et absolut flertal alene, er det sandsynligt, at den samlede venstrefløj vil, viser målingerne.

Centrumhøjrepartiet Socialdemokraterne (PSD), der er i opposition, ser ud til at få mellem 26,7 og 35 procent.

Forud for søndagens valg havde meningsmålinger ellers tydet på, at Socialistpartiet havde tabt pusten, og at PSD var tæt på at nå op på siden af det.

/ritzau/Reuters