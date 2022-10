Måling: Premierministers centrumparti vinder valget i Letland

I et valg præget af sikkerhedsspørgsmål står premierministerens parti til at blive størst i Letland.

Den lettiske premierminister Arturs Krisjanis Karins' centrum-højre parti står til at blive størst ved parlamentsvalget.

Det viser en valgstedsmåling. Målingen er kommet, kort efter at valgstederne lukkede klokken 19 dansk tid.

Det endelige resultat ventes omkring klokke 23 dansk tid.

Ifølge målingen får premierministerens parti 22,5 procent af stemmerne ved valget.

Artiklen fortsætter under annoncen

Valget har særligt været præget af spørgsmål om landets sikkerhed.

Årsagen er Ruslands invasion af Ukraine. Letland grænser ligesom Ukraine op til Rusland.

Med valgsejren ser Arturs Krisjanis Karins ud til at kunne fortsætte som premierminister i sin koalition sammen med konservative.

Forud for valget meldte han sig klar til at fortsætte på posten.

- Jeg er klar til at fortsætte som premierminister, hvis folket ønsker det, sagde han tidligere lørdag.

57-årige Karins er den første regeringsleder til at overleve hele valgperioden på fire år. Og det ser altså ud til, at han kan fortsætte endnu længere.

Sikkerhed har stået så højt på dagsordenen under valget, at andre spørgsmål, der fylder meget i øvrige europæiske lande, er røget i baggrunden.

Det er for eksempel emner som højere energipriser og inflation, som har fået mindre fokus, end man kunne forvente.

Valgstedsmålingerne viser også, at der er tilbagegang for de partier, som repræsenterer landets russisk-talende minoritet.

Der spås en større kløft mellem den lettiske majoritet og den russisktalende minoritet med sejren til Karins. Det handler om minoritetens fremtidige plads i samfundet.

Karins' hårde kurs over for Rusland under krigen menes at være medvirkende til det gode valgresultat.

Han har blandt andet forbudt indrejse til Letland for russiske borgere, der ankommer fra Rusland eller Hviderusland.

/ritzau/Reuters