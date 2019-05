Måling: Støtte til løsrivelse af Catalonien falder

Siden juni 2017 har alle målinger hidtil vist, at der var et flertal for løsrive Catalonien fra Spanien.

For første gang i næsten to år mener et flertal af befolkningen i Catalonien, at det er bedst at fortsætte som en spansk region frem for at løsrive sig.

I en ny meningsmåling svarer 48,6 procent, at de vil fortsætte som en del af Spanien, mens 47,2 procent støtter uafhængighed.

Siden juni 2017 har alle målinger hidtil vist, at der var et flertal for løsrivelse af den velhavende region i det nordvestlige Spanien, hvor Barcelona er hovedstad.

Målinger er foretaget af det statslige Center for Sociologiske Studier i perioden mellem 30. april og 6. maj.

Spanien gik til parlamentsvalg den 28. april. Under valgkampen var Cataloniens løsrivelsesbestræbelser og den politiske krise i regionen et markant tema for alle større partier.

Hele den politiske situation er fortsat præget af krisen efter Cataloniens mislykkede løsrivelsesforsøg i 2017. De spanske socialister vandt klar sejr i valget, der viste et splittet Spanien.

12 politiske ledere fra Catalonien er anholdt og fængslet, og en sag mod dem er i gang ved højesteret.

/ritzau/Reuters