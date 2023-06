Måling tyder på ventet genvalg af græsk premierminister

Kyriakos Mitsotakis' konservative parti, Nyt Demokrati, står til at få 40-44 procent af stemmerne ved søndagens græske parlamentsvalg.

Det viser en samlet valgstedsmåling, som seks analyseinstitutter står bag. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det venstreorienterede parti Syriza med Alexis Tsipras i spidsen står til mellem 16,1 og 19,1 procent af stemmerne. Partiet havde magten i Grækenland fra 2015 til 2019.

Hvis resultatet bekræftes, er det den bredeste margin for de konservative i næsten 50 år, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det er anden gang på lidt over en måned, at grækerne går til valgurnerne for at vælge et nyt parlament.

Mitsotakis' parti, Nyt Demokrati, vandt den første valgrunde 21. maj, men sikrede sig ikke det absolutte flertal, der skal til for at få magten uden at danne en koalitionsregering.

I stedet tog 55-årige Mitsotakis, som har ledet Grækenland siden 2019, en ny lov i brug - et hurtigt omvalg med ekstra bonusmandater.

Det udløste en anden valgrunde med andre regler, der gør det lettere for vinderpartiet at sikre sig flertal i det græske parlament, der har 300 pladser.

I tiden mellem de to valgrunder har Grækenland i praksis stået uden en egentlig regering. Landet har været ledet af et forretningsministerium.

Forventningen har op til søndagens valg været, at Mitsotakis' parti sikrer sig magten igen.

Kyriakos Mitsotakis, som stammer fra en af Grækenlands mest indflydelsesrige familier, slog Alexis Tsipras ved valget i 2019 med et løfte om at ende et årtis økonomiske krise.

I sin valgkampagne har Mitsotakis ifølge AFP slået på, hvor meget sundere græsk økonomi er blevet under hans tid på posten som premierminister.

Ifølge Mitsotakis har de konservative givet en lang række skattelettelser og haft ansvaret for de største opgraderinger af landets infrastruktur siden 1970'erne.

For mange vælgere har valgkampens fokus alene været på økonomi.

Valget kommer ellers kort efter katastrofen den 14. juni med en migrantbåd, der gik ned, mens den græske kystvagt var i nærheden.

104 mennesker blev reddet, men der var måske 750 personer om bord.

Hændelsen ser dog ikke ud til at have haft særlig stor påvirkning på valget, skriver AFP.

Selv om inflation har været en af de helt store bekymringer i landet, fik Alexis Tsipras' opfordring til lønstigninger aldrig rigtig momentum.

For mange vælgere er han ifølge AFP fortsat den premierminister, der næsten fik sendt Grækenland ud af euroen.

/ritzau/