Måling viser tysk splittelse i forhold til mundbind

En meningsmåling i Tyskland viser, at befolkningen er splittet i spørgsmålet om, hvorvidt det burde være obligatorisk at bære mundbind som beskyttelse mod corona i efteråret.

Målingen fra YouGov, som er fortaget for nyhedsbureauet dpa, viser, at 50 procent ikke er bekymret overhovedet for at blive smittet med covid-19 i efteråret eller hen over vinteren, mens 46 procent er bekymret.

I gruppen af bekymrede er 36 procent "i nogen grad bekymret", mens 10 procent er "stærkt bekymret".

Målingen viser også, at et flertal i befolkningen støtter forbundsregeringens beslutning om ikke at indføre særlige foranstaltninger mod covid-19, mens 22 procent er imod regeringens beslutning.

I Tyskland har der ikke været obligatorisk krav om mundbind, test eller karantæne siden efteråret 2022.

Men målingen viser, at mundbind og andre foranstaltninger er meget populære visse steder - for eksempel i lægers venteværelser, på hospitaler og på plejehjem.

Efter en nylig stigning i antallet af smittetilfælde ventes andelen af smittede at blive større i de koldere måneder.

/ritzau/dpa