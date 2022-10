Målinger giver Lula lille føring før Brasiliens præsidentvalg

Socialisten Lula Inacio Lula da Silva, der stiller op mod den højreorienterede præsident Jair Bolsonaro ved søndagens valg i Brasilien, har sikret sig et mindre forspring inden anden og afgørende valgrunde.

Det viser de to seneste meningsmålinger.

I en måling foretaget af Atlasintel får Lula 52,4 procent af stemmerne mod 46 til Bolsonaro. Det er en lille fremgang for Lula og en lille tilbagegang for Bolsonaro fra en måling for tre dage siden.

En anden måling fra Datafolha giver Lula 49 procent mod 44 procent til Bolsonaro. Præsidenten taber et procentpoint i forhold til en måling for en uge siden. Det ene procentpoint vinder Lula så til gengæld.

Lula har længe været favorit til at genvinde posten som præsident. Men hans sejr i første valgrunde 2. oktober blev meget mere begrænset, end medier og kommentatorer havde ventet.

Her vandt Lula med 48,4 procent af stemmerne mod 43,2 til Bolsonaro. Det var langt mindre, end meningsmålingerne havde spået. Meget få brasilianere - 21 procent - valgte at stemme i første valgrunde.

Lula var Brasiliens præsident fra 2003 til 2010. Han blev siden dømt for korruption og fik ni et halvt års fængsel. Han blev løsladt efter at have afsonet over halvandet års fængsel.

/ritzau/Reuters