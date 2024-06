Målinger giver Le Pens parti sejr og Macron dukkert i Frankrig

Den franske politiker Marine Le Pens parti, National Samling (RN), står søndag til at blive klart størst i Frankrig med over 31 procent af stemmerne ved EU-parlamentsvalget.

Det viser målinger fra institutterne IFOP, Ipsos og OpinionWay. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dermed står højreorienterede RN til markant fremgang fra de 23,34 procent, som partiet fik ved valget i 2019.

Imens står den midtsøgende præsident Emmanuel Macrons allierede til omkring 15 procent. Det er et klart fald fra et resultat på 22,42 procent for fem år siden.

National Samling mener, at de franske vælgere har sendt et klart signal til præsidenten.

- Vi anmoder om, at han tager bestik af den nye politiske situation og går tilbage til det franske folk og organiserer et nyt parlamentsvalg, siger Jordan Bardella, som er partileder for RN.

Socialisterne i PS står til omkring 14 procent.

Ifølge nyhedsbureauet AFP kan der, hvis målingerne holder stik, blive tale om det bedste valg nogensinde for National Samling i Frankrig.

Imens ligner det en gedigen dukkert for Macron, som to gange har slået Marine Le Pen ved præsidentvalg og ønsket at holde det yderste højre fra magten. Så sent som torsdag sagde Macron, at EU risikerer at blive "blokeret" af et stærkt yderste højre i EU-Parlamentet.

Frankrigs indenrigsminister, Gérald Darmanin, erkender ifølge nyhedsbureauet Reuters, at der er tale om et nederlag for Macrons allierede.

- I dag må vi stille spørgsmål til os selv og også forklare franskmændene, hvorfor vi ikke var i stand til at lytte nok til dem, siger Darmanin til den franske tv-kanal TF1.

Præsidenten vil tale til det franske folk senere søndag om valgresultaterne, oplyser præsidentkontoret ifølge nyhedsbureauet AFP.

Generelt er de højreorienterede partier på tværs af Europa blevet spået et godt EU-parlamentsvalg.

Også i Tyskland står højrefløjen til fremgang.

Det højreorienterede og skandaleramte Alternative für Deutschland (AfD) står ifølge valgstedsmålinger til at blive det næststørste parti med omkring 16 procent af stemmerne mod 11 procent i 2019.

