Målinger: To højrefløjspartier kan få flertal ved spansk valg

Spaniens konservative Partido Popular (PP) ser ifølge meningsmålinger foretaget på valgdagen ud til at blive det største parti ved søndagens parlamentsvalg.

Ifølge en måling fra tv-selskabet RTVE får PP et godt valg og kan få omkring 145 mandater. Ved det seneste valg i 2019 fik partiet 88 mandater.

PP ser dog ikke ud til at kunne opnå et flertal alene. Men det vil partiet muligvis kunne opnå, hvis det går sammen med partiet Vox, der ligger længere ude på højrefløjen.

Tilsammen ligger PP og Vox i målingerne tæt på de 176 mandater, der skal til for at mønstre et flertal.

Det viser to meningsmålinger, der er offentliggjort, efter at valgstederne lukkede klokken 20 søndag aften. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Der bliver i Spanien ikke lavet egentlige valgstedsmålinger, hvor vælgerne spørges om, hvad de har stemt, skriver nyhedsbureauet AFP.

Den ene måling giver dem lige under 176 mandater, mens den anden spår, at de sammen kan komme op på 181.

Der er 350 pladser i det spanske parlament.

Socialistpartiet PSOE og premierminister Pedro Sánchez ser dermed ud til at tabe valget og regeringsmagten. Tv-stationen RTVE's måling giver PSOE omkring 115 mandater.

RTVE's meningsmåling er baseret på interview med 17.000 vælgere frem til søndag.

Den anden måling fra analyseinstituttet GAD3 er baseret på interview med 10.000 vælgere frem til lørdag.

I begge målinger er vælgerne blevet spurgt om, hvem de havde tænkt sig at stemme på.

Det er på forhånd ventet, at valget vil blive tæt.

Analyseinstitutter har forudsagt, at det endelige resultat vil blive afgjort af færre end en million af Spaniens omkring 37,5 millioner stemmeberettigede vælgere. Færre end ti mandater ventes at skille de to blokke.

Optællingen af stemmer begynder først klokken 21.00, skriver den spanske avis El Pais.

Der ventes mere sikre prognoser omkring klokken 22, hvor en partilederdebat går i gang.

To timer før valgstederne lukkede, havde 53,12 procent af vælgerne stemt. Det er næsten fire procentpoint lavere end ved valget i 2019.

Mange vælgere stemte tidligt på dagen, inden varmen for alvor havde taget fat.

Spanien har aldrig tidligere holdt valg midt på sommeren. I nogle dele af det sydlige Spanien nåede temperaturen søndag op omkring 40 graders varme, skriver AFP.

