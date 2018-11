Målinger i USA: Demokraterne vinder Repræsentanternes Hus

USA's præsident fører hektisk valgkamp. Men han mister nok det ene af Kongressens to kamre til Demokraterne.

Målinger i USA tyder på, at Demokraterne ved midtvejsvalget tirsdag fratager Republikanerne magten i Repræsentanternes Hus. Derimod ser det ud til, at Republikanerne bevarer flertallet i Senatet.

Præsident Donald Trump er næsten dagligt ude at føre valgkamp et sted i USA.

Hans vigtigste tema er indvandring. En karavane i Mexico på op mod 8000 mellemamerikanere bevæger sig gennem Mexico. Deres mål er USA.

- Det er en invasion, og vi vil stoppe dem, lyder det fra den republikanske præsident på hans næsten daglige valgmøder.

Mange har kaldt midtvejsvalget tirsdag en folkeafstemning for eller imod Trump. Så enkelt er kongresvalg i USA aldrig.

Men temaerne kan godt være de samme. Republikanerne har indvandring og de store skattelettelser, som er indført under Trump, som slagnummer.

Mange demokrater har under valgkampen haft sygesikring og forsvar for resterne af præsident Barack Obamas sundhedsreform som deres vigtigste valgtema.

Midtvejsvalget kan få stor betydning for, hvilke muligheder Trump får de næste to år for at føre sin egen politik.

Han har indtil nu kunnet regne med Kongressen, hvor Republikanerne har flertal i begge kamre.

Det kan han formentlig ikke efter valget tirsdag.

Lige nu peger sammenregninger af meningsmålinger på, at Demokraterne får flertal i Repræsentanternes Hus med 435 medlemmer.

Netmediet RealClearPolitics, der har regnet på målingerne, siger, at 203 mandater er ret sikre på at gå til Demokraterne, mens Republikanerne holder fast i 195 kredse.

Tilbage er der 37 valgkredse, hvor opgørene er meget tætte. Det kedelige for Republikanerne er, at langt de fleste af de kredse, der er på vippen, i dag har republikansk flertal.

Det er i disse kredse, at valget til Repræsentanternes Hus efter alt at dømme afgøres.

Valgeksperten Nate Silver og hans netmedie FiveThirtyEight har beregnet Demokraternes chance for at få flertal her for seks ud af syv.

Lige så stor sandsynlighed er der ifølge FiveThirtyEight for, at Republikanerne bevarer eller endog udbygger deres flertal i Senatet med 100 medlemmer. Lige nu er stillingen 52-48 i republikanernes favør.

Målinger viser lige nu 52 mandater til Republikanerne mod 48 til Demokraterne.

Tirsdag er en tredjedel af Senatets pladser på valg. Republikanerne er begunstiget af, at de i 2018 har langt færre senatspladser at forsvare end Demokraterne, og at langt de fleste er i meget konservative stater.

