Målinger peger på sejr til Modis alliance i indisk maratonvalg

Efter et seks uger langt maratonvalg er de sidste stemmer blevet afgivet i Indiens parlamentsvalg.

Og ifølge en sammenskrivning af en række exitpolls fra tv-stationen NDTV står premierminister Narendra Modis alliance til at få flertal i parlamentets underhus.

Det skriver Reuters.

Lørdag eftermiddag dansk tid står National Democratic Alliance (NDA) til at få 358 pladser i parlamentet. I spidsen for alliancen er Narendra Modis parti, Bharatiya Janata Party (BJP).

Der er i alt 543 medlemmer af underhuset. Det kræver således 272 mandater at få flertal.

Oppositionens India-alliance står ifølge de foreløbige målinger til at sætte sig på 148 pladser, fremgår det af NDTV's hjemmeside.

37 mandater går ifølge de indiske exitpolls til partier uden for de to store alliancer.

På det sociale medie X giver Narendra Modi udtryk for, at han tror på sejren.

- Jeg kan med selvsikkerhed sige, at rekordmange indere har stemt for at genvælge NDA-regeringen, skriver Narendra Modi blandt andet.

Stemmerne ventes at være talt op tirsdag 4. juni.

Hvis Narendra Modi og NDA-alliancen vinder valget, står Modi foran sin tredje periode som Indiens premierminister.

Det er ifølge Reuters kun sket én gang tidligere i Indiens historie, at en premierminister har været i embedet i tre sammenhængende perioder.

Den første regeringsleder, der sad i tre perioder, var også Indiens første premierminister, Jawaharlal Nehru.

Valget i Indien har været præget af ekstrem varme med temperaturer langt over 40 grader flere dage.

Lørdag blev der målt 48 grader mange af de steder, hvor vælgerne kunne stemme. Og tidligere på ugen nåede termometeret på en målestation i en forstad til New Delhi op på 52,3 grader.

