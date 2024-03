Macron advarer Netanyahu mod krigsforbrydelse i Gaza

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har under en samtale søndag med Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, advaret om, at ethvert forsøg på med magt at flytte mennesker fra Gazas sydlige by Rafah vil være en "krigsforbrydelse".

Macron gentager ifølge nyhedsbureauet AFP, at han er imod enhver offensiv fra den israelske hær i Rafah med det formål at bekæmpe Hamas.

De fleste af Gazas mere end 2,2 millioner indbyggere har taget ophold i Rafah under kummerlige forhold. Det er sket efter måneders kampe i Gaza, hvor palæstinenserne har måttet flygte fra område til område.

Gaza er en landstribe, der i areal er på størrelse med den danske ø Mors.

Macron fordømmer i samtalen med Netanyahu også, at den israelske regering fredag meddelte, at den vil beslaglægge 800 hektar land på den besatte vestbred. Det skal bruges til nye bosættelser ifølge Israel.

Den franske præsident siger under samtalen, at han vil fremlægge et udkast til en resolution i FN's Sikkerhedsråd, der opfordrer til "en øjeblikkelig og varig våbenhvile" i Gaza.

Han kræver samtidig, at Israel med det samme åbner sine grænseovergange til Gaza.

Der er alvorlig mangel på mad, vand og medicin i Gaza, efter at Israel har blokeret for en stor del af den nødhjælp, som sendes ind i landstriben på lastbiler.

Den israelske offensiv mod Gaza startede 7. oktober, da det regerende Hamas angreb det sydlige Israel. Cirka 1200 mennesker blev dræbt i Israel, mens omkring 250 personer blev taget som gidsler og ført til Gaza.

/ritzau/