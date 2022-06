Macron afviser at lade sin premierminister gå af

Den franske præsident søger efter nye måder at regere på i et nyt politisk landskab efter valget.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har afvist at tage imod en afskedsbegæring fra den franske premierminister, Elisabeth Borne, hvis centrum-højre alliance mistede flertallet i Nationalforsamlingen ved valget søndag.

Macron afviste ifølge en talsmand afskedsbegæringen, fordi han mener, at regeringen må være operativ.

Macron skulle tirsdag mødes med de fleste ledere fra oppositionspartierne.

Udfaldet af det franske valg tvinger Macron til at jagte nye former for samarbejde. Han skulle tirsdag have møder med Christian Jacob, lederen for det traditionelle konservative parti. Derefter skulle han møde Socialistpartiets leder, Olivier Faure, kommunistpartiets leder, Fabien Roussel, samt højrefløjslederen Marine Le Pen.

Le Pens parti, National Samling, gik stærkt frem ved valget.

Macron er henholdende med at mødes med Jean-Luc Mélenchon, lederen af den nye venstrefløjsalliance Nupes, som fik stor fremgang lige som Le Pen.

Den konservative avis Le Figaro skriver i en analyse, at Frankrig er umuligt at styre, efter at Macron har mistet sit flertal i Nationalforsamlingen.

Men Marine Le Pen, som nu leder det største enkeltstående oppositionsparti, er ikke enig.

– Landet er ikke blevet umuligt at styre. Men det vil ikke styres på den måde, som Macron ønsker, siger hun.

Macron, der blev genvalgt i april, har bebudet skattenedsættelser, hævet pensionsalder, flere ændringer og flere andre længe ventede økonomiske reformer i sin anden præsidentperiode.

Men den styrkede opposition vil forsøge at forhindre disse planer.

Iagttagere vurderer, at Macron nu vil søge et samarbejde med højrefløjen.

Det nye politiske landskab i Frankrig kan betyde, at Macron bliver mindre aktiv i udenrigspolitik.

/ritzau/AFP