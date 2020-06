Macron bebuder ny grøn linje før topmøde med Merkel

Fransk-tyske topmøde vil være domineret af spørgsmål om den økonomiske krise i EU som følge af coronakrisen.

Frankrig vil bruge yderligere 15 milliarder euro (omkring 110 milliarder kroner) over to år på at gøre landets økonomi grønnere.

Det siger præsident Emmanuel Macron ifølge AFP.

Udtalelsen kommer, efter at Macron har bebudet, at han vil optrappe miljø- og klimavenlig politik.

Macron siger, at han er parat til at udskrive en folkeafstemning om forfatningsændringer, som vil gøre bestemte klimamål til en del af forfatningen, hvis parlamentet tillader det.

Erklæringerne fra den franske præsident kommer, efter at partiet tabte terræn til især De Grønne ved søndagens lokalvalg.

Den franske præsident fremsatte meddelelsen, kort tid før han mandag skulle mødes med forbundskansler Angela Merkel i Berlin forud for Tysklands overtagelse af det roterende EU-formandskab.

Det fransk-tyske topmøde vil være domineret af spørgsmål om den økonomiske krise i EU som følge af coronakrisen.

Frankrig og Tyskland samt de sydlige EU-lande, der er hårdt ramt af coronakrisen, støtter EU-Kommissionens forslag om en genopretningsfond.

Denne vil blandt andet indebære budgetoverførsler på 500 milliarder euro (over 3727 milliarder kroner) og 250 milliarder euro (over 1860 milliarder kroner) i lån.

Danmark er sammen med Østrig, Holland og Sverige en del af den såkaldte sparebande. De er imod store redningspakker uden garantier, og der hersker usikkerhed om, hvorvidt der bliver enighed om fonden.

- Frankrig er optimistisk og beslutsom, men vi er der ikke endnu, siger en kilde i det franske præsidentpalæ mandag.

EU's ledere holdt en videokonference tidligere i denne måned uden at nå til resultater. De mødes alle ansigt til ansigt den 17. og 18. juni om genopretningsfonden og EU's budget for 2021-2027.

Macron og Merkel, som mødes på slottet Meseberg 65 kilometer nord for Berlin, skal også drøfte forholdet til USA og Kina samt konflikterne i Libyen og i Mali.

Det tyske EU-formandskab bliver det sidste, mens Merkel er forbundskansler.

/ritzau/Reuters