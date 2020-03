Macron beordrer franskmændene til at blive hjemme

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, indfører udgangsforbud og udsætter lokalvalg i kamp mod corona.

Fra tirsdag klokken 12 vil franskmændenes bevægelsesfrihed blive alvorligt begrænset. Og som andre lande vil Frankrig lukke sine grænser i et forsøg på at begrænse smitte med coronavirus.

- Vi befinder os i en sundhedskrig, siger præsident Emmanuel Macron i en tv-tale mandag aften.

Han brugte gentagne gange betegnelsen "krig" om den coronaepidemi, der har bredt sig over hele verden.

Han beordrer indbyggerne i Frankrig til at blive hjemme og kun gå ud, hvis det er strengt nødvendigt. Man kan blive straffet, hvis man ikke overholder disse regler, siger Macron.

- I aften beder jeg jer i dyb alvor om at lytte til de sundhedsarbejdere, der siger: Hvis I vil hjælpe os, så bliv hjemme og undgå kontakt, lyder det fra præsidenten.

- Aldrig før er Frankrig blevet nødt til at tage så tydeligvis ekstraordinære og tydeligvis midlertidige skridt i fredstid.

Macron retter en kritik mod folk, der søndag stimlede sammen på markeder og i parker, da barer og restauranter lukkede.

- Ikke alene beskytter I ikke jer selv, og den seneste udvikling har vist, at ingen er sikker, heller ikke de unge, men I beskytter heller ikke andre, siger Macron.

Som Tyskland, Danmark og flere andre lande lukker Frankrig nu også sine grænser fra tirsdag klokken 12. Lukningen af landets grænser sker i koordination med EU, tilføjer Macron.

Disse tiltag gælder indtil videre i to uger.

Macron siger, at han har konsulteret formændene for de to kamre i parlamentet og sine forgængere på præsidentposten, inden han tog beslutningen om de vidtrækkende tiltag.

Premierminister Édouard Philippe har informeret de enkelte partiledere, siger Macron.

- Denne beslutning blev mødt med fuld enighed, siger præsidenten ifølge nyhedsbureauet dpa.

Samtidig forsøger han at berolige franskmændene med et løfte om, at "ingen virksomhed vil blive overladt til risikoen for konkurs. Ingen franskmand vil blive efterladt forarmet".

- Vi vil gøre, hvad der er nødvendigt for, at vores økonomi kan blive bevaret i denne meget vanskelige tid, siger Macron.

Præsidenten meddeler samtidig, at anden runde af det franske lokalvalg er udskudt. Det skulle have fundet sted 22. marts.

Første runde blev holdt i weekenden.

Der er endnu ikke fastsat en dato for, hvornår anden valgrunde så skal finde sted.

/ritzau/Reuters