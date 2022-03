Macron beskylder Putin for at være hyklerisk og kynisk

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, beskylder mandag Ruslands præsident, Vladimir Putin, for at være hyklerisk og kynisk.

Årsagen er, at Rusland tidligere på dagen åbnede en række humanitære korridorer for at evakuere civile fra flere ukrainske byer - men kun til Rusland og Hviderusland.

- Det er ikke seriøst. Det er tværtimod amoralsk og politisk kynisme, hvilket jeg finder uacceptabelt, siger Macron til tv-stationen LCI.

Han kalder det "hyklerisk" at love civile beskyttelse, men kun lade dem flygte mod Rusland.

- Jeg kender ikke mange ukrainere, der ønsker at tage til Rusland, tilføjer Macron.

Den franske præsident mener, at der er brug for en våbenhvile i hele Ukraine for at evakuere civile, da humanitære korridorer ifølge ham ikke er nok.

Rusland annoncerede tidligt mandag morgen, at landet ville åbne humanitære korridorer ud af Kharkiv, Kyiv, Mariupol og Sumy.

Ifølge landet skete det på opfordring fra Macron, men det har det franske præsidentpalads afvist.

Den russiske plan blev mandag også fordømt af Ukraine, netop fordi landet kun ville lade civile tage til Rusland eller Hviderusland.

Det var tredje dag i træk, at evakueringen af civile stødte på grund.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, beskylder i en tale mandag også Rusland for at forpurre forsøg på at evakuere ukrainere ved at åbne ild mod civile.

- Der var en aftale om at åbne humanitære korridorer. Virkede det? Russiske kampvogne virkede i stedet. Russiske granatkastere, russiske miner, siger han i en video på beskedtjenesten Telegram.

Zelenskyj beskylder også Rusland for at lægge landminer ud på den vej, der bruges til at levere mad og medicin til den belejrede by Mariupol og for at ødelægge busser, der skulle have været brugt til at evakuere civile.

Ifølge flere russiske nyhedsbureauer oplyser Ruslands forsvarsministerium mandag aften, at der tirsdag klokken 08.00 dansk tid igen vil blive oprettet humanitære korridorer ud af Kyiv, Kharkiv, Mariupol og Sumy.

Ministeriet beskylder i samme ombæring Ukraine for at være skyld i, at forsøgene på at evakuere civile er slået fejl de seneste dage.

/ritzau/AFP