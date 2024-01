Macron: EU kan ikke tillade russisk sejr i Ukraine

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, sagde i en tale i Davos onsdag, at Europa ikke kan tillade, at Rusland vinder krigen i Ukraine, og at EU-landene må forny deres bestræbelser på at hjælpe landet - uanset hvordan præsidentvalget i USA falder ud.

Han betegnede 2024 som "et nøgleår" med valg til Europa-Parlamentet i alle 27 medlemslande i juni og i november præsidentvalget i USA.

Macron sagde også, at EU må gøre unionen af kapitalmarkeder dybere og mere integreret.

- Vi må absolut have et Europa, der er mere finansielt integreret, sagde Macron og tilføjede, at hvis dette udspil bliver blokeret i EU, så vil Frankrig søge tættere samarbejde med andre på området.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Vi blive nødt til at gøre fremskridt på dette område, sagde han og tilføjede:

- Europa har penge, men pengene er dårligt placeret. Det er ikke nok, at de går til de rigtige områder. De må også gå til de rigtige sektorer.

Macron opfordrede samtidig EU-landene til at påtage sig den fælles gæld, fordi der er behov for, at kontinentet investerer mere i en samlet bestræbelse, som det skete under covid-19 pandemien.

- Vi har brug for flere offentlige investeringer i Europa. Hvis vi skal kunne leve op til fremtidens store prioriteringer, så skal vi måske overveje "Eurobonds" igen, sagde den franske præsident med henvisning til euroobligationer, som udstedes og omsættes uden for det land, i hvis valuta de er benævnt.

Macron lancerede tirsdag en lang række politiske reformer i Frankrig, som skal skabe ny dynamik i hans anden præsidentperiode, efter han har mistet popularitet - blandt andet på grund af en forhadt pensionsreform.

Artiklen fortsætter under annoncen

I bestræbelserne på at få skabt en ny reformbølge indføres der blandt andet et forsøg med skoleuniformer på omkring 100 uddannelsesinstitutioner.

Reformplanerne er blevet offentliggjort, en uge efter at Macron udpegede den 34-årige Gabriel Attal til ny premierminister.

/ritzau/AFP