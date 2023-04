Macron: Europa må ikke distancere sig fra Kina i handelssamarbejde

Europa bør ikke adskille sig økonomisk fra Kina, selv om handelssamarbejdet mellem parterne ikke er "afbalanceret" i dag.

Det siger Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, onsdag, hvor han indleder et tre dage langt besøg i Kina i hovedstaden Beijing.

- Vi må ikke lægge afstand til og adskille os fra Kina, siger han i en tale på den franske ambassade ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han siger, at Frankrig således vil "forpligte sig til at have en proaktiv forretningsmæssig relation til Kina".

Emmanuel Macrons formål med besøget er ifølge AFP at få et tættere bånd med en afgørende handelspartner som Kina.

Men det handler også om at overbevise den kinesiske præsident, Xi Jinping, om, at Kina kan spille en vigtig rolle i arbejdet med at finde en afslutning på krigen i Ukraine.

Det er fire år siden, den franske præsident sidst var i Kina.

Med på rejsen er også EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen. De skal sammen mødes med den kinesiske præsident.

Også Ursula von der Leyen har op til besøget signaleret, at EU ønsker at samarbejde med Kina, der er verdens næststørste økonomi, selv om der samtidig er et tiltagende opgør mellem Kina og USA.

- Vi skal fokusere på at fjerne risici i vores forhold til Kina. Ikke fokusere på at afkoble fra Kina, sagde hun i sidste uge i en tale til to tænketanke i Bruxelles.

I forhold til krigen i Ukraine har Kina dog mødt kritik fra vestlige ledere, fordi Xi Jinping ikke har fordømt Ruslands invasion i landet.

Til gengæld har den kinesiske regering fremlagt en 12-punktsplan, som ifølge kineserne skal ses som et bud på, hvordan man skaber fred i Ukraine.

Samtidig har Xi Jinping mødt den russiske præsident, Vladimir Putin, i Rusland og udbygget alliancen mellem de to lande.

Emmanuel Macron siger onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters, at det er "essentielt" at opretholde dialog med Kina omkring krigen i Ukraine.

- På grund af sin tætte relation til Rusland, hvilket er blevet genbekræftet de seneste dage, kan Kina få en betydningsfuld rolle, siger Emmanuel Macron ifølge AFP.

