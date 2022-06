Macron får sin første valglussing kun syv uger efter præsidentvalget

Den franske præsident er ikke sikker på et flertal i parlamentet efter første valgrunde i søndagens valg, hvor hans parti er blevet overhalet af venstrefløjens koalition - og polariseringen i fransk politik illustreret

Da stemmerne efter første runde i det franske parlamentsvalg var talt op søndag aften, kunne Emmanuel Macrons partifæller mere eller mindre genbruge de udtalelser, de fremsatte efter første runde i det franske præsidentvalg.

Den nyligt genvalgte præsidents våbenbrødre advarede mod at ”lade ekstremismen komme til magten og udpege et parlament, der indebærer en risiko for politisk ustabilitet, mens der er krig på Europas dørtærskel”, som den nyligt udnævnte premierminister, Elisabeth Borne, sagde søndag aften.