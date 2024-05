Macron flyver Jorden rundt for at dæmpe uro på øgruppe

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har onsdag kurs mod Ny Kaledonien, som han skal besøge i et forsøg på at få styr på omfattende uro.

Under ni dage med oprør er seks mennesker blevet dræbt. Hundredvis er blevet såret.

Tirsdag gik Macron om bord på præsidentflyet for at flyve de omkring 17.000 kilometer fra Frankrig til det franske oversøiske territorie, som ligger i den sydvestlige del af Stillehavet.

Han ventes at lande torsdag morgen lokal tid.

Artiklen fortsætter under annoncen

Macrons pludselige besøg er et tegn på, at den franske regering ser med stor alvor på separatisternes vold og protester.

Der har længe været spændinger mellem regeringen i Paris og uafhængighedsforkæmperne hos den oprindelige befolkning på Ny Kaledonien, kanakkerne.

Macron ventes at befinde sig omkring 12 timer på nykaledonsk jord.

Her ventes han blandt andet at oprette en arbejdsgruppe, der skal håndtere krisen.

Imens har han sat resten af ugens program på pause - kort før valget i juni til Europa-Parlamentet.

Oprøret i territoriet har været det mest voldsomme i fire årtier og er udløst af, at Frankrig har planer om at give tusindvis af personer, som ikke tilhører Ny Kaledoniens oprindelige befolkning, ret til at stemme ved lokalvalg.

Kanakkerne siger, at det vil udvande betydningen af deres stemmer.

Artiklen fortsætter under annoncen

Franske myndigheder har sendt over 1000 soldater, politi og andre former for forstærkninger til øgruppen for at slå ned på volden og protesterne.

Uroen er fortsat. Men den har dog ikke haft samme styrke som i de tidlige dage.

På det populære feriemål ses der nu mange steder udbrændte biler, forretninger og skoler.

Fra den nykaledonske hovedstad, Nouméa, til storbyen Brisbane på den australske østkyst er der omkring 1500 kilometer. Der bor omkring 270.000 mennesker i det franske territorium.

Den franske lovændring kan potentielt føre til 25.000 nye vælgere i Ny Kaledonien.

/ritzau/AFP