Macron forstår vrede over den ifølge ham nødvendige pensionsreform

- Er reformen blevet accepteret? Tydeligvis ikke. Til trods for månedsvis af rådslagninger er vi ikke kommet til enighed, og det beklager jeg.

Sådan lyder det mandag fra den franske præsident, Emmanuel Macron, i hans første tale til nationen, siden en omstridt pensionsreform blev til lov.

Emmanuel Macron underskrev lørdag reformen, der hæver pensionsalderen i landet fra 62 til 64 år.

Adskillige meningsmålinger bevidner, at et flertal af franskmændene er imod den.

Derfor har befolkningen også i månedsvis demonstreret mod reformen, og mandag fortsatte modstanden under præsidentens tale.

Alligevel er reformen ifølge Emmanuel Macron "nødvendig", og at "gøre intet" er ikke en løsning.

Under præsidentens tale i Élyséepalæet samledes tusindvis af demonstranter udenfor rådhuse overalt i Frankrig for at slå på gryder for symbolsk at overdøve Macrons ord.

- Ingen, især ikke mig, kan vende det døve øre til dette krav om social retfærdighed, siger Emmanuel Macron.

Det tyder dog på, at hans forsøg på en håndsrækning ikke bliver modtaget med velvilje.

- Han har ikke lyttet til os i tre måneder. Vi gør det her for at vise, at det ikke giver nogen mening at lytte til ham, siger den 57-årige pariser Benedicte Delgehier.

I Paris samledes omkring 2000 mennesker med tilråb om, at Macron skal gå af.

Igen blev der sat ild til skraldespande, mens politiet forsøgte at få demonstranterne til at trække sig ved at skyde med tåregas.

Macrons popularitet er dalet, og det har fået analytikere til at sige, at han har serveret det kommende valg på et sølvfad til lederen af højrefløjen, Marine Le Pen.

- Han har valgt at vende ryggen til det franske folk og ignoreret deres lidelser, siger hun.

Der er dog stadig lang tid til næste valg i 2027.

/ritzau/AFP