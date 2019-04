Macron fortsætter reformkursen - men lover lavere skat

Emmanuel Macron har torsdag holdt et længe ventet pressemøde som svar på protester anført af "De Gule Veste".

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har tænkt sig at fortsætte sin hidtidige reformkurs til trods for fem måneders store protester i Frankrig.

Det siger han på et langt pressemøde torsdag aften i Élyséepalæet.

- De reformer, der er i gang, og de reformer, der er nødvendige for vores land, bør ikke blive stoppet, siger Macron.

Den 41-årige præsident siger samtidig, at franskmændene skal arbejde mere. Men han lover, at indkomstskatten vil blive sat betydeligt ned, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge Macron skal franskmændene blive på arbejdsmarkedet i længere tid end hidtil, fordi de også bliver ældre end før i tiden.

Macron nåede vidt omkring på torsdagens pressemøde, hvor der også var mulighed for, at journalister kunne stille spørgsmål.

Præsidenten meddelte blandt andet også, at han synes, at den traditionsrige skole École Nationale d'Administration (ENA) skal nedlægges. Mange af Frankrigs øverste embedsfolk har fået deres uddannelse på netop ENA. Det gælder også Macron selv.

Macron skulle oprindeligt have givet sit svar på protester, der har været anført af protestbevægelsen "De Gule Veste", den 15. april.

Talen blev dog aflyst, da katedralen Notre Dame brød i brand i Paris.

I stedet præsenterede han sine fremtidsplaner på torsdagens pressemøde.

Her lovede Macron også, at han vil bane vejen for, at der fremover skal kunne holdes flere folkeafstemninger. De skal kunne sættes i værk ved hjælp af underskriftsindsamlinger på initiativ af borgerne.

Ifølge nyhedsbureauet dpa har det været et ønske hos "De Gule Veste".

Bevægelsens usædvanligt voldelige protester begyndte i november sidste år og har ført til store sammenstød mellem demonstranter og politi.

Indledningsvist demonstrerede de mod præsident Macrons plan om at indføre højere afgifter på benzin og diesel. Siden da bredte det sig dog til at være en mere generel kritik af Macron.

I forbindelse med torsdagens pressemøde skriver Macron på Twitter, at han har noteret sig en række holdninger hos det franske folk:

- Hvad franskmændene har fortalt mig:

- 1: De føler social, skattemæssig og geografisk uretfærdighed. 2: De føler ikke, der bliver taget hensyn til dem. 3: De har mangel på tillid til eliten. 4: De føler sig forladt. Vi vil give dem svar, skriver Macron.

