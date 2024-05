Macron: Fred og ro skal hurtigst muligt tilbage i Ny Kaledonien

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, er torsdag morgen lokal tid landet i Noumea, som er Ny Kaledoniens hovedstad. Han besøger landet i et forsøg på at få styr på omfattende uro.

Han håber, at der "så hurtigt som muligt" igen vil komme fred og sikkerhed til det franske oversøiske territorie, som ligger i den sydvestlige del af Stillehavet.

- Mit mål er at stå ved befolkningens side, så vi så hurtigt som muligt kan få fred, ro og sikkerhed tilbage, siger præsidenten i lufthavnen efter sin ankomst.

Tirsdag gik Macron om bord på præsidentflyet for at flyve de omkring 17.000 kilometer fra Frankrig til Ny Kaledonien.

Artiklen fortsætter under annoncen

Under besøget, der ventes at vare omkring 12 timer, vil Macron blandt andet oprette en arbejdsgruppe, der skal håndtere krisen.

- Vi vil håndtere de mest sensitive politiske spørgsmål for at drøfte fremtiden for Ny Kaledonien, lyder det videre fra præsidenten ifølge Reuters.

Oprøret i territoriet har været det mest voldsomme i fire årtier og er udløst af, at Frankrig har planer om at give tusindvis af personer, som ikke tilhører Ny Kaledoniens oprindelige befolkning, ret til at stemme ved lokalvalg.

Den oprindelige befolkning i Ny Kaledonien, kanakkerne, siger, at det vil udvande betydningen af befolkningsgruppens stemmer.

Franske myndigheder har sendt over 1000 soldater, politi og andre former for forstærkninger til øgruppen for at slå ned på volden og protesterne.

Artiklen fortsætter under annoncen

I gaderne kan der blandt andet ses udbrændte biler, butikker og skoler.

Forud for Macrons ankomst sagde øgruppens parti FLNKS, der argumenterer for uafhængighed for Ny Kaledonien, at der ville blive lavet vejblokader og "velkomstkomitéer" til modtagelsen af præsidenten.

Det vil ske med støtte fra den aktivistiske gruppe CCAT, som står bag protesterne mod stemmeretsreformen.

Det fremgår ikke, præcis partiet mener med "velkomstkomitéer".

/ritzau/AFP