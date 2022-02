DNA kan give besked om, hvilke sygdomme man bærer eller har risiko for at få i fremtiden, forklarer lektor.

Macron frygtede at udlevere DNA til russerne

Det vakte opsigt i hele verden, da den franske præsident Emmanuel Macron mandag nægtede at lade sig teste for corona i anledning af et møde med Putin i Moskva.

Ifølge en fransk kilde tæt på forløbet var årsagen, at man ikke ville acceptere, at de russiske myndigheder skulle komme i besiddelse af Macrons DNA.

Lotte Bjergbæk, der er lektor på institut for molekylærbiologi og genetik ved Aarhus Universitet forklarer, kan DNA være vigtig information.

- Vi kender rigtig meget til vores DNA nu, så umiddelbart vil man kunne lave en fuld sekventering og finde ud af, hvilke sygdomme en person bærer, eller om man har en forhøjet risiko for forskellige sygdomme, siger hun.

Ved en sekventering aflæser man den genetiske kode i DNA og kigger på de enkelte gener. Denne information kan bruges til at aflæse blandt andet sygdom og sygdomsrisiko. Om netop det var årsagen til, at Macron ikke ville lade sig teste, ved man dog ikke.

Ifølge Lotte Bjergbæk, er der dog mange andre måder, hvorpå man kan få fat i en persons DNA end ved en PCR-test.

- Mennesket taber hele tiden celler i form af hår- og hudceller. Det kan man også bruge til at udvinde DNA fra en person. Det er ikke kun muligt ved et swap i halsen, siger hun.

Som følge af Macrons manglende vilje til at lade sig coronateste af de russiske myndigheder, måtte han underlægge sig en række meget stringente regler om social afstand.

Det resulterede i det billede, som efterfølgende er gået verden rundt.

På billederne ses den russiske præsident, Vladimir Putin og den franske præsident, Emmanuel Macron, der er blevet placeret i hver sin ende af et fire meter langt, hvidt bord.

Årsagen til mødet mellem de to præsidenter var den højspændte situation i Ukraine.

/ritzau/