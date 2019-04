Macron frygter at brexit vil spænde ben for samarbejdet i EU

Den franske præsident afviser, at EU-lande er enige om en lang udskydelse af brexit.

Briterne har valgt at forlade EU, og det er ikke de øvrige medlemslandes rolle at stå i vejen for det.

Det mener Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, som er bekymret for "det europæiske projekt". Han frygter, at samarbejdet kan blive lammet i endeløs usikkerhed om Storbritanniens afsked med EU.

- Intet må kompromittere det europæiske projekt, siger Macron.

EU's "levedygtighed er på spil", tilføjer præsidenten. Han vil ikke acceptere, at "brexit skal blokere" det europæiske projekt.

Den britiske premierminister, Theresa May, har fremlagt et ønske om at udskyde brexit til 30. juni.

Et flertal af EU-landene ønsker ifølge flere diplomater imidlertid en længere udsættelse, så den britiske regering har tid til at samle et flertal i Underhuset til skilsmisseaftalen, og briterne kan forlade EU på en velordnet måde.

Den franske præsident kender ikke til, at EU-landene på forhånd har besluttet, at det skal være en længere forlængelse end til 30. juni.

- Som jeg ser det, er intet besluttet, siger Macron.

Han specificerer og understreger, at intet er besluttet om "en lang udskydelse", men at han har hørt rygter om dette.

/ritzau/