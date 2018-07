Macron fyrer omstridt sikkerhedsvagt

Den franske præsident har vakt undren ved at undlade en øjeblikkelig fyring af voldelig vagt.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, er blevet stærkt kritiseret, efter at en af hans sikkerhedsvagter, Alexandre Benalla, slog en demonstrant. Vagten blev fredag afskediget fra sit job.

En videooptagelse, som er blevet offentliggjort af avisen Le Monde, viser sikkerhedsvagten slå og trampe på en demonstrant under en 1. maj-aktion i Paris.

Benalla blev i første omgang suspenderet i to uger, hvilket førte til heftig kritik af den franske præsident fra oppositionspolitikere. I politiet og i den politiske opposition har der været dyb undren over, at sagen ikke førte til en øjeblikkelig fyring af Benalla.

Benalla, som tidligere havde arbejdet som livvagt, men som aldrig har været politimand, blev suspenderet uden løn i maj.

Det franske politi har iværksat en efterforskning i forbindelse med voldshandlingen. Benalla er også anklaget for at have udgivet sig for at være politimand, fordi han var iført en af politiets hjelme under demonstrationen.

Macrons kontor siger, at beslutningen om at afskedige Benalla blev truffet, efter at "nye elementer" er kommet frem i sagen, som har været en af de mest skadelige for Macron, efter han blev indsat i præsidentembedet.

/ritzau/AFP