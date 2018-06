Macron giver Trump besked over telefon: Told er en fejl

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har delt sin utilfredshed over nye toldsatser med Donald Trump.

Den franske præsident, Emmanuel Macron, har sagt til den amerikanske præsident, Donald Trump, at beslutningen om at indføre nye toldsatser på stål og aluminium er ulovlige og "en fejl".

Det fremgår af en meddelelse fra den franske præsidents kontor, hvor det fremgår, at de to præsidenter har talt i telefon sammen, efter at Trumps administration torsdag annoncerede toldsatserne.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Med de nye toldsatser har USA indledt den handelskrig, som EU-ledere i månedsvis har advaret amerikanerne imod.

Toldsatser på europæisk stål og aluminium er på henholdsvis 25 og ti procent og gælder fra fredag.

Det gør det dyrere for selskaber fra de europæiske lande samt Mexico og Canada at sælge varer i USA.

EU har prompte varslet at gøre gengæld med ny told på en række amerikanske varer.

- Det er fuldstændig uacceptabelt. Det er ren og skær protektionisme, lød det torsdag fra EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, om USA's beslutning.

Han siger, at EU ikke kan undlade at reagere på den amerikanske straftold.

Fredag vil EU's handelskommissær, Cecilia Malmström, fremlægge EU's modsvar.

De nye toldsatser blev oprindeligt varslet af USA's præsident, Donald Trump, i marts. Men EU, Mexico og Canada blev midlertidigt undtaget.

Tolden skulle især ramme kinesisk dumping på det amerikanske marked, men den har længe truet med også at udløse en handelskrig mellem USA og EU, som har krævet en permanent undtagelse.

/ritzau/