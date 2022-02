Macron gør klar til at møde Putin i Moskva om Ukraine

Den franske præsident fortsætter efter møde i Rusland til Ukraine i et forsøg på at finde fredelig løsning.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, rejser mandag til Moskva, for at mødes med præsident Vladimir Putin. Det er et forsøg på at afværge en større konflikt med Rusland om Ukraine.

Dagen efter, tirsdag 8. februar, rejser han videre til Ukraine for at møde præsident Volodimir Zelenskij. Det oplyser den franske præsidents kontor.

Macron har tidligere sagt, at det er hans prioritet af få nedtrappet spændingerne om Ukraine.

Selv om USA i samme ombæring har meddelt, at det sender yderligere 3000 soldater til Nato-landene Polen og Rumænien.

Det sker som et svar på den massive militære opbygning, som Rusland har været i gang med langs grænsen til Ukraine. Ifølge amerikanske efterretninger kan det dreje sig om over 100.000 russiske soldater.

Macron havde torsdag separate telefonmøder med både Ruslands og Ukraines leder. Her søgte han at skabe fremskridt om Donbass-regionen i det østlige Ukraine. Det er et område, som reelt har været under prorussiske styrkers kontrol siden 2014.

Det var samme år, hvor Rusland annekterede den ukrainske halvø Krim.

USA's præsident, Joe Biden, har de seneste uger forsøgt at samle dets allierede om et fælles svar på den ukrainske krise. Men Macron har søgt en lidt anden og mere forsonlig linje over for Rusland.

Den tyske forbundskansler, Olaf Scholz, rejser mandag til Washington for at møde den amerikanske præsident, Joe Biden, Her skal de blandt andet drøfte krisen i forhold til Rusland.

En embedsmand i den tyske regering siger, at der er tætte rådslagninger mellem USA og Tyskland om mulige sanktioner over for Rusland, hvis det finder på at angribe Ukraine.

Men der er også tæt koordinering med Frankrig om krisen, påpeger embedsmanden.

Avisen Süddeutsche Zeitung skriver torsdag, at Scholz ventes til Moskva 15. februar. Dagen forinden besøger han Ukraine.

/ritzau/Reuters