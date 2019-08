Macron håber på møde mellem Trump og Irans præsident

Frankrigs præsident siger, at der skabt mulighed for møde mellem Irans præsident og præsident Donald Trump.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger ved afslutningen på G7-topmødet i Biarritz, at der var mange spændinger forud for mødet, men at der fra drøftelserne er kommet en meddelelse ud om et mere samlet G7.

Macron fremsatte udtalelsen ved et fælles pressemøde med USA's præsident, Donald Trump.

Macron siger samtidig, at han har talt med Irans præsident, Hassan Rouhani, og meddelt ham, at hvis han møder Trump, vil der kunne indgås en aftale.

- Vi har udarbejdet en form for køreplan ved G7-topmøde, og vi har skabt betingelserne for enighed.

Præsident Trump takker Macron for et "storartet værtskab" ved topmødet, og han siger, at der er opnået vigtige resultater.

/ritzau/Reuters