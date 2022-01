Macron har anlagt hård tone om corona før valgkamp

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har udløst et ramaskrig fra politiske modstandere. Det sker, efter at han har udtalt, at han vil "genere" eller "plage" borgere, der endnu ikke er vaccineret mod covid-19.

Macron siger, at de pågældende personer i stigende grad vil få indskrænket deres adgang til væsentlige dele af samfundet og få begrænset deres adgang til sociale aktiviteter så meget som muligt.

Når det gælder ikkevaccinerede, så ønsker jeg virkelig at plage dem. Og vi vil fortsætte med at gøre dette lige til det sidste. Det er strategien, siger Macron til avisen Le Parisien.

Udtalelserne falder sammen med, at regeringen forsøger at få lovgivning vedtaget i parlamentet, der vil gøre vaccination obligatorisk for at kunne få adgang til kulturelle begivenheder, køre med intercitytog, gå på café eller spise ude.

Macron spiller højt spil, da der i Frankrig allerede er meget fokus på den kommende valgkamp op til et præsidentvalg i april. Macron ventes at stille op igen, men han har endnu ikke meldt sig som kandidat.

En meningsmåling viste onsdag, at hans konservative udfordrer, Valerie Pecresse, kan blive hans største rival. Målingen fra Harris Interactive, som blev foretaget for magasinet Challenges, forudsiger, at Macron er valgets sandsynlige vinder.

I en afgørende anden runde står han til vinde med 51-49 procent over Pecresse, 55-45 procent mod Marine Le Pen og med 61-39 procent mod journalisten og højrefløjspolitikeren Eric Zemmour.

Det er uklart, om Macron fremsatte sin kontroversielle udtalelse med fuldt overlæg, eller om han forløb sig. Det er langt fra første gang, at den franske præsident har vakt harme - eller opsigt - ved at tale meget ligefremt.

I oktober 2021 pådrog Macron sig vrede fra algeriske ledere med en udtalelse om, at det autokratiske "politisk-militære system" i det nordafrikanske land havde omskrevet historien om dets kolonitid til "et had mod Frankrig".

Den franske leder afviste i november 2019 at trække udtalelser tilbage om, at "Nato var ramt af hjernedød". Han sagde, at udtalelsen var et forsøg på at få vakt nyt liv i den vestlige alliance.

I januar 2019, da Frankrig var rystet af regeringsfjendtlige demonstrationer anført af de "gule veste" kritiserede Macron tv-stationer for at give "en eller anden Jojo i en gul vest" samme mulighed for taletid som en minister eller folkevalgt politiker.

/ritzau/AFP