Det franske parlamentsvalg blev en skuffelse for præsident Macrons parti. Tirsdag begynder forhandlingerne.

Macron inviterer til forhandlinger for at jagte alliancer

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har inviteret de største franske partier til forhandlinger efter søndagens parlamentsvalg.

Det oplyser præsidentkontoret mandag aften.

Macron skal forsøge at danne alliancer efter et mildest talt skuffende valg for præsidentens centrumhøjre-alliance, Ensemble.

Ensemble fik 245 mandater og mistede dermed sit flertal. Der kræves 289 mandater for at danne flertal i parlamentet, Nationalforsamlingen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Forhandlingerne skal holdes tirsdag og onsdag i præsidentpaladset. De har til formål at "skabe løsninger, der kan tjene det franske folk". Det siger en unavngiven kilde fra det franske præsidentkontor.

Kilden tilføjer, at der ikke er noget "alternativt flertal" til Macrons alliance.

De franske partier vil blive modtaget i præsidentpaladset på skift. Det oplyses dog ikke, præcis hvilke personer der deltager.

/ritzau/AFP