Macron: Jeg vil fortsat tale med Putin

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger, at han vil fortsætte sine samtaler med Ruslands præsident, Vladimir Putin, "når det kan være nyttigt".

Macron har fremsat udtalelsen til den franske tv-station BFM. Det sker, efter at han torsdag besøgte Kyiv sammen med Tyskland og Italiens ledere.

- Vi er nødt til at tale med Rusland om fødevaresikkerhed, og det kan ske gennem FN's generalsekretær, at vi prøver at få korn ud via Odesa, siger Macron.

Han tilføjer, at han ikke selv tror på, at dette vil give resultater.

- Jeg tror ikke på denne mulighed for jeg talte med Putin for et par uger siden, og han sagde, at han ikke ville acceptere en FN-resolution på dette område.

Macron understreger i interviewet, at Frankrig vil gøre, hvad landet kan, for at hjælpe Ukraine i krigen med Rusland, men at han vil tage kontakt til den russiske præsident "hver gang det vil være nyttigt".

Den franske præsident kom sammen med tyske forbundskansler, Olaf Scholz, og Italiens premierminister, Mario Draghi, fredag tilbage til Polen fra Ukraine. De kom med et nattog.

Under besøget i Kyiv torsdag gjorde de tre politiske ledere det klart over for Ukraines ledere, at de er parate til øjeblikkeligt at give Ukraine status som EU-kandidatland.

Macron sagde i Kyiv, at det er op til Ukraine selv at afgøre, om det vil sige ja til at afstå områder af landet til gengæld for fred med Rusland.

Præsident Volodymyr Zelenskyj har gentagne gange sagt, at Ukraine ikke vil opgive så meget som en tomme af Ukraines jord.

