Macron: Kina skal lære at respektere EU

Vi forventer, at Kina respekterer EU's enhed og vores værdier, siger Frankrigs præsident til Kinas leder.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, siger til Kinas leder, Xi Jinping, at hans land skal lære at respektere EU.

Det siger han på et fælles pressemøde i Paris.

Udtalelsen kommer efter et møde med Kinas leder i Paris, hvor også Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, og EU's kommissionsformand, Jean-Claude Juncker deltog.

- Ingen er naive, men vi respekterer Kina, og vi er besluttet på at have dialog og samarbejde.

- Og vi forventer naturligvis af vores største partnere, at de respekterer EU's enhed og de værdier, det har og bærer med sig rundt i verden, påpeger Macron over for Xi.

Kina har gennem flere år været anklaget for at spille EU-lande ud mod hinanden- at Kina forhandler med EU-lande hver for sig.

Senest blev det påpeget i sidste uge i Rom, hvor Xi forhandlede om milliardstøtte til opbygningen af italienske havne.

Det sker som en del af det kinesiske silkevejsprojekt, der skal give Kina kontrol over fremtidens handelsveje.

Det mødte kritik i andre EU-lande over for både Italien og Kina.

/ritzau/