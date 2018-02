Macron kræver humanitær våbenhvile i syriske Ghouta straks

En våbenhvile af humanitære årsager er nødvendig så hurtigt som muligt, siger præsident Emmanuel Macron.

Behovet for nødhjælp i Ghouta øst for Syriens hovedstad, Damaskus, er akut, og Frankrigs præsident kræver handling.

Præsident Emmanuel Macron appellerer til, at man bliver enige om en humanitær våbenhvile "så hurtigt som muligt".

- Frankrig ønsker en våbenhvile i Østghouta for at sikre evakuering af civile og for at kunne bringe humanitær hjælp til området så hurtigt som muligt, siger Macron onsdag under et pressemøde med Liberias præsident i Paris.

Den franske præsident beskylder Syriens præsident, Bashar al-Assad, for at bruge "bekæmpelsen af terrorister" som undskyldning for at angribe civile.

- Frankrig fordømmer på det kraftigste de aktuelle hændelser i Østghouta, siger Macron.

Flere hundrede mennesker er dræbt de seneste dage under voldsomme bombardementer i Ghouta.

Det syriske militær har oplyst, at man forsøger at befri området for "terrorister".

I Ghouta har styrker, der kæmper for Assads styre, intensiveret deres kamp for at generobre området, som er en vigtig bastion for oprørerne.

