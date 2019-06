Macron kræver mindst to kvinder til EU-job og nævner Vestager

Margrethe Vestager har kompetencerne til at få et topjob i EU, siger Frankrigs præsident før et EU-topmøde.

Der skal være balance og ikke mindst mellem antallet af mænd og kvinder, når EU's stats- og regeringschefer sætter navne på de personer, der skal lede EU-samarbejdet i de kommende år.

Det var et hovedbudskab fra den franske præsident, Emmanuel Macron, da han søndag ankom til et EU-topmøde i Bruxelles.

Blandt kriterierne er ifølge præsidenten "kompetencer", og den danske EU-kommissær for konkurrence, Margrethe Vestager, er et godt bud, mener han.

- Det er navne som Michel Barnier, Margrethe Vestager og Frans Timmermans, siger Macon.

Frankrigs præsident siger også, at der skal udpeges en kvinde til to af de fire job, som EU's stats- og regeringschefer skal besætte.

/ritzau/