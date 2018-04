Macron melder Frankrig klar til at betale mere til EU

Macron siger i stor tale, at EU må få løst op for "den forgiftede debat" om omfordeling af flygtninge.

Frankrig er klar til at betale mere til EU-budgettet efter den britiske exit fra EU.

Det siger den franske præsident, Emmanuel Macron, tirsdag i en stor tale i EU-Parlamentet i Strasbourg om Europas fremtid.

Han mener blandt andet, at der skal skabes et nyt EU-program for at give økonomisk støtte til lokale myndigheder, der huser mange flygtninge.

- Jeg foreslår at skabe et europæisk program, der giver direkte økonomisk støtte til de samfund, der tager imod og integrerer flygtninge, siger Macron.

Den franske præsident siger, at EU må få løst op for "den forgiftede debat" om omfordeling af flygtninge i Europa og reformer af asylsamarbejdet.

- Vi må bygge ydre og indre solidaritet i Europa, siger Macron.

/ritzau/