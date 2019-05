Macron øjner hårdt opgør mod franske EU-skeptikere

Det franske europaparlamentsvalg betragtes på mange måder som et spejl af valget på større europæisk plan.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har søndag været i stemmeboksen ved det franske europaparlamentsvalg.

Her er der på forhånd lagt op til en dramatisk duel mellem EU-fortaleren Macron og EU-skeptiske Marine Le Pen.

41-årige Macron, der er en af EU-samarbejdets mest fremtrædende tilhængere, afgav sin stemme i Le Touquet i det nordlige Frankrig sammen med sin kone, Brigitte. Det viser billeder fra nyhedsbureauet AFP.

På europæisk plan ventes det igangværende europaparlamentsvalg at blive et hårdt optrukket opgør mellem de EU-venlige og EU-skeptiske blokke.

Det er også tilfældet i Frankrig.

Den 50-årige nationalist Marine Le Pen fra National Samling, tidligere Front National, står ifølge meningsmålinger til at få flest stemmer - 25 procent.

Det er en smule mere end Macrons centrumalliance, der blandt andet består af Macrons parti, La République En Marche (LREM). Den står til 22,5 procent.

Macron har været præsident i Frankrig i to år - siden maj 2017.

I den tid har han blandt andet markeret sig som en stor EU-profil. Han har dog samtidig mødt massiv kritik i hjemlandet.

- At tabe europaparlamentsvalget i sit eget land vil blive betragtet som et stort tilbageslag for en, der er så EU-venlig, siger Sebastian Maillard fra den europæiske tænketank Jacques Delors Institute.

- Det, der er på spil for Emmanuel Macron, er fremtidig indflydelse i EU-Parlamentet. Og det er ikke givet på forhånd, siger han.

Macron selv har heller ikke lagt skjul på valgets betydning. Han kalder det for det vigtigste europaparlamentsvalg de seneste fire årtier.

Hans helt store modstander, Marine Le Pen, har droppet sine planer om et såkaldt frexit - et fransk farvel til det europæiske samarbejde.

I stedet vil hun ifølge nyhedsbureauet AFP indefra pille EU fra hinanden og gøre det til en "union af nationer", der handler uafhængigt af hinanden.

Officielle resultater fra EU-landenes valg offentliggøres søndag aften.

