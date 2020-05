Macron og Merkel har ny plan for EU's økonomi

Frankrigs præsident og Tysklands forbundskansler har nyt initiativ for genopretning af EU's økonomi.

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, holder senere mandag en videokonference med den tyske forbundskansler, Angela Merkel, oplyser det franske præsidentpalæ i Paris.

De to ledere vil efter konferencen - omkring klokken 17.00 - fremlægge et nyt fransk-tysk initiativ for genopretning af EU's økonomi.

Videomødet vil være koncentreret om det fælles initiativ, som skal rette op på EU-landenes økonomi efter coronapandemien.

De to ledere indleder deres drøftelser klokken 15.30, og den planlagte pressekonference ventes indledt omkring klokken 17.00.

/ritzau/AFP