Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Ruslands præsident, Vladimir Putin, indledte søndag en planlagt telefonsamtale om situationen i Ukraine.

Det oplyser det franske præsidentpalæ i Paris.

Samtalen betegnes af nogle diplomater som den sidste diplomatiske bestræbelse på at få afværget en russisk invasion af Ukraine.

Drøftelserne finder sted to uger efter, at Macron var i Moskva for at forsøge at tale Putin fra at invadere nabolandet.

Artiklen fortsætter under annoncen

/ritzau/AFP