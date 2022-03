Macron og Scholz taler igen med Putin om Ukraine-krigen

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, og Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, taler lørdag igen med Ruslands præsident, Vladimir Putin, om Ukraine-krigen.

Det oplyser Macrons kontor i Elysee-palæet.

Der er endnu ganske få oplysninger om lørdagens samtale, som ifølge Elysee-palæet er gået i gang tidligt lørdag eftermiddag.

De tre talte allerede i telefon torsdag. Her krævede Macron og Scholz en våbenhvile.

Ved den lejlighed aftalte de også at være i tæt kontakt de kommende dage.

Siden mødet mellem Macron og Putin 7. februar har Macron talt i telefon ni gange med Vladimir Putin, oplyser Elysee-palæet.

Rusland invaderede Ukraine 24. februar.

Putin har været i kontakt med en række stats- og regeringsledere siden da. Men lørdag er offensiven fortsat med en række bombardementer og kampe flere steder.

Fredag talte Putin i telefon med Finlands præsident, Sauli Niinistö.

Her understregede Niinistö ifølge det finske præsidentkontor "behovet for en øjeblikkelig våbenhvile og at sørge for sikker evakuering af civile", lød det fra hans kontor.

Derudover påpegede han også, at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, ønsker direkte forhandlinger med Putin.

