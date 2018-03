Macron og Sherin Khankan drøfter stormøde for kvindeimamer

Frankrigs præsident er interesseret i idé om møde for kvindeimamer og kritiseres for møde med Sherin Khankan

Den franske præsident har haft besøg af den danske imam Sherin Khankan, som præsenterede sin idé om at holde en konference for kvindelige imamer fra hele verden.

"Statschefen udtrykte interesse for idéen, og han lovede at følge op," siger Khankan ifølge den franske avis L'Express.

Den danske imam var mandag inviteret til møde i Élyséepalæet sammen med den franske rabbiner Delphine Horvilleur.

Macron havde inviteret de to kvinder for at drøfte islams rolle i Vesten og for at få inspiration til, hvordan man bedre kan skabe dialog mellem forskellige befolkningsgrupper, skriver den franske avis.

Khankan siger efter mødet, at Marokko vil være en god vært for en konference for kvindelige imamer, da det nordafrikanske land allerede har en ny generation af kvindelige forkyndere.

Den franske præsident kritiseres fra flere sider for at have inviteret den danske imam.

Lydia Guirous, som er talskvinde for Republikanerne, langer ud efter Macron, med henvisning til at han mødes med en imam få dage efter et islamistisk angreb i et supermarked i Sydfrankrig.

"I kølvandet på attentaterne i Trèbes kan Emmanuel Macron ikke finde på noget bedre at foretage sig end at tage imod en dansk imam, som forsvarer fupnummeret 'islamisk feminisme'," skriver Guirous på Twitter.

Talskvinden, som har algerisk oprindelse, har i en bog skrevet om "alt for mange dårligdomme" i verden, der sker i islams navn.

Også den jødiske avis Le Monde Juif kritiserer invitationen til Khankan under overskriften "skammeligt".

Af artiklen fremgår det, at den danske imam mener, at Israel er en "terrorstat".

Det sker med henvisning til en artikel i Kristeligt Dagblad i 2014, da imamen stillede spørgsmålet, om det var på tide at diskutere, "om Israel er en terrorstat".

/ritzau/