Macron og slovakisk leder kan være smittet på EU-topmøde

Fransk kilde siger, at det er så godt som sikkert, at Macron er blevet smittet i forbindelse med EU-topmøde.

Slovakiets premierminister, Igor Matovic, er blevet testet positiv for coronasmitte.

Det meddeler han fredag - dagen efter, at den franske præsident, Emmanuel Macron, gav en tilsvarende melding.

Begge deltog i et EU-topmøde for en uge siden, hvor EU's stats- og regeringschefer fysisk var samlet i Bruxelles. Også den danske statsminister Mette Frederiksen (S) deltog i topmødet.

Matovic skriver i en besked på Facebook, at han nu går i isolation i de næste ti dage. Han oplyser ikke, om han har symptomer på sygdom.

Da Macron torsdag meddelte, at han var bekræftet smittet, udløste det en større opgave med smittesporing, der trak tråde ud over dele af Europa.

Den franske regeringschef har deltaget i flere møder med andre statsledere i løbet af den seneste uge. Nogle af dem har nu valgt at gå i isolation, skriver Reuters.

En kilde i det franske præsidentpalads siger til nyhedsbureauet, at det er så godt som sikkert, at Macron er blevet smittet i forbindelse med EU-topmødet. Det passer med tidspunktet for, hvornår han blev syg, siger kilden.

Ud over Matovic og Macron er der ikke umiddelbart meldinger om, at andre europæiske ledere er blevet testet positive.

I en videomeddelelse på Twitter siger den franske præsident, at han har det godt, men at han har skruet ned for tempoet.

- Jeg arbejder lidt langsommere på grund af virusset, men jeg vil fortsat fokusere på spørgsmål af høj prioritet såsom vores håndtering af epidemien eller for eksempel brexit, siger han.

Han tilføjer, at han løbende vil give en melding om sin tilstand.

- Der er ikke noget der tyder på, at tingene vil udvikle sig i en dårlig retning, siger Macron.

I Slovakiet er flere ministre, der har deltaget i et møde med Matovic onsdag, gået i selvisolation.

/ritzau/