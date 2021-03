Macron opfordrer EU til at sende vacciner til Afrika

Frankrigs præsident siger, at EU må være på vagt over for Ruslands og Kinas "vaccine-diplomati".

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, har opfordret Europa og USA til at afsætte fem procent af deres vaccinedoser til udviklingslandene. Han advarer om, at hvis Vesten ikke handler, så vil landene støtte sig op af Kina og Rusland.

- Vestens magt vil så ikke længere være en realitet, sagde Macron ved et virtuelt G7-topmøde i sidste uge.

EU-kommissionens formand, Ursula von der Leyen, har udtrykt støtte til den franske præsidents opfordring til at donere covid-19-vacciner til sundhedsarbejdere i Afrika.

- Der er stadig mangel på vacciner, men det er i vores fælles interesse at dele, siger von der Leyen i en udtalelse til WHO.

- Jeg støtter derfor præsident Macrons forslag om at donere nødvendige vaccinedoser til ansatte i sundhedssektoren i Afrika, tilføjer hun.

Kina og Rusland har styrket deres globale position under pandemien, hvorunder 2,5 million mennesker er døde med virusset. Samtidig er økonomier brudt sammen, og mange grænser er blevet lukket.

- Der er opstået et vaccinediplomati. Det er klart, at lande, som når ud, vil få styrket deres status, siger Martin Kragh i Det Udenrigspolitiske Institut i Stockholm til nyhedsbureauet TT.

- Det er muligt, at det i Vesten opfattes som om denne udvikling kommer til at ske på Vestens bekostning, men det er jo i bund og grund positivt, at vaccinerne kommer så bredt ud som muligt, understreger han.

Russerne blev i august de første i verden med en en vaccine. Den var dog ikke færdigtestet og mange kritiserede Moskva. Men i februar blev russernes Sputnik V-vaccine omtalt rosende i det anerkendte tidsskrift The Lancet. Det kom frem, at vaccinen har 91,6 procents effektivitet. Den er desuden relativt billig og kræver ikke den samme nedkøling som en del andre vacciner.

Kragh vurderer, at Ruslands muligheder for at bruge vaccinen til at vinde indflydelse alligevel er begrænset.

- Der er så mange vacciner, at intet land kan bruge dem til at opnå fordele. Men det er interessant, at efter at den russiske udenrigspolitik længe har været præget af militære muskler, olie og gas, så har man nu vaccinen som et blødt magtmiddel.

