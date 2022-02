Macron oplevede blandede signaler under samtale med Putin

Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, fik blandede signaler fra Ruslands præsident, Vladimir Putin, da de to talte i telefon sammen torsdag aften.

Det siger Macron på et pressemøde efter et EU-topmøde i Bruxelles natten til fredag.

De to præsidenter talte sammen, på dagen hvor Rusland indledte et angreb i Ukraine.

Under samtalen bad den franske præsident sin russiske pendant om at stoppe de militære operationer i Ukraine.

Ifølge Macron gav Vladimir Putin tvetydige meldinger, hvor han både henviste til Minsk-aftalen, samtidig med at han forberedte sig på at invadere Ukraine.

Minsk-aftalen fra 2014 blev indgået for at sikre ro i Donbass-regionen i det østlige Ukraine. Den blev indgået mellem Rusland, Ukraine, Tyskland og Frankrig.

- Der var en tvetydighed. Der var et bevidst valg om at indlede krig, når der stadig var mulighed for at forhandle om fred, siger Macron til journalister i Bruxelles.

Macron siger på pressemødet natten til fredag, at det stadig er vigtigt at holde fast i muligheden for at indgå i dialog med Rusland. Han kalder desuden samtalen mellem ham og Putin for "uformel, direkte og hurtig".

Den franske præsident siger videre, at han ringede Putin op i første omgang, fordi Ukraines præsident, Volodimir Zelenskij, ikke kunne få fat i Putin, og at han derfor bad Macron om at ringe til ham.

